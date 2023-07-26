Работа ПВО Украины велась на разных направлениях, отметил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики направили свои ракеты в среду, 26 июля, в Хмельницкую область в район Староконстантинова.

Работа противовоздушной обороны велась на разных направлениях - и истребители работали, и зенитно-ракетные комплексы, уже есть информация о сбитии крылатых ракет в Киевской области, в Днепре, в Харьковской области, об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг применяет различные типы вооружения для обстрела территории Украины. По его словам, в основном ракеты, которые были запущены с Каспия.

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"Сначала залетели с юго-востока, с оккупированных территорий, и направлялись в Харьковскую область, а потом изменили курс к Днепру, а оттуда в Кропивницкий, в Кировоградскую область и дальше двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской и Одесской областей, а также Тернопольской, Львовской. Во Львовской области развернулись на 180 градусов и были направлены в Хмельницкую область в район Староконстантинова", - сообщил Игнат.

Спикер добавил, что угроза еще сохраняется во всех областях, потому что не всегда удается обнаруживать эти крылатые ракеты.

"Какие цели преследует враг понятно - поражать военные объекты, объекты критической инфраструктуры. И также не будем забывать, что сегодня происходит саммит Украина-НАТО (речь идет о заседании нового совета Украина - НАТО в Брюсселе - УНИАН), и противник на такие символические даты и меры делает такие провокации", - отметил Игнат.

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Вечером 26 июля стало известно, что РФ запустила крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Запуски борта сделали из Каспия. Позже по всей территории нашего государства объявили воздушную тревогу.

Около 18:00 сообщалось, с севера летели скоростные ракеты. Позже ракеты меняли курс. Позже стало известно, что оккупанты осуществили пуск ракет Х-47 "Кинжал".

Стоит отметить, что россияне уже много раз били по украинской земле разными ракетами, из-за врагов есть очень много жертв, разрушений и пострадавших. По состоянию на сегодня нашим защитникам удалось "минусовать" более 1 300 вражеских ракет.

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