Ориентировочное время подлета крылатых ракет составляет примерно час, отметили в Воздушных силах.

Российские захватчики в среду вечером, 26 июля, запустили крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ракеты запущены из района Каспийского моря, сообщили Воздушные Силы Вооруженных сил Украины. По их данным, пуски ракет из бомбардировщиков были зафиксированы в 16: 57. "Ориентировочное время подлета крылатых ракет с Каспия - час-полтора!"- отметили в ВСУ.

В Воздушных силах добавили, что в восточных и южных областях нашего государства около 17:40 будет объявлена воздушная тревога.

Видео дня

"Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования из акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий! Будьте внимательны! Направляйтесь в укрытие!" - добавили в ВСУ.

Что известно о новой ракетной атаке РФ:

18:12. Возможное направление полета ракет - Кременчуг, Кропивницкий.

18:08. Ракеты меняют курс! Направление - Днепр.

18.04. "Харьков - в укрытие!" - подчеркнули в Воздушных силах.

В 17:57 было опубликовано предупреждение о том, что есть скоростные ракеты с севера.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Российские захватчики 26 июля около 13 часов нанесли удар по Украине крылатыми ракетами. Противник запустил две крылатые ракеты "Калибр", все они были сбиты в Винницкой области. Предположительно, враг запускал ракеты с подводной лодки.

Стоит отметить, что россияне уже много раз атаковали нашу страну разными ракетами. По состоянию на 26 июля, защитники Украины уже уничтожили более 1 300 ракет оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: