По словам президента, вся юридическая работа для этого будет сделана, а все партнеры, которые для этого необходимы, мобилизованы.

Все российские захватчики будут отвечать за каждую отобранную украинскую жизнь. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в конце 386-го дня войны.

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект, заведомо разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точного количества погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждую из них государство-зло будет отвечать", - отметил глава государства.

Он напомнил, что в середине марта прошлого года оккупант еще был на севере нашего государства и много где в Харьковской области, а также враг имел совсем другие позиции на юге.

"Но уже тогда мы начали их гнать. Наступит день, и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобождали другие наши города. Наступит день, и будет создан трибунал, который будет возвращать справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день, и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, вся юридическая работа для этого будет сделана, а все партнеры, которые для этого необходимы, мобилизованы.

"Это уже делается. Ежедневно мы приближаем возвращение справедливости для Украины. У рашизма не получится остаться ненаказанным злом. Наказание будет. А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится. Все, кто бомбил Украину. Кто сжигал наши села, кто бил по украинским городам... По Николаеву, Херсону, по Никополю и Марганцу, по Запорожью, по городам Донбасса, по Харькову, Харьковщине. Все, кто ведет террористический огонь по громадам Черниговской и Сумской областей... Все, кто принес войну в Донецк и Луганск. Все, кто пытался поработить Крым. Все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую отобранную украинскую жизнь", - сказал президент.

Трагедия в Мариуполе - бомбардировка драмтеатра

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в годовщину трагедии в Мариуполе, когда оккупанты сбросили бомбу на драматический театр, где прятались от обстрелов сотни людей, заявил, что Украина будет требовать полной ответственности государства-террориста за содеянное. Глава государства подчеркнул, что Украина не простит оккупантам ни одной разрушенной судьбы и помнит всех, чью жизнь унес российский террор.

Напомним, 16 марта 2022 года российские оккупационные войска сбросили бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались гражданские. По данным Мариупольского горсовета, в результате бомбардировки погибли около 300 человек. Согласно другим данным, в театре и близлежащих зданиях могли погибнуть от 600 до 1,2 тыс. гражданских.

В РФ отвергают обвинения в совершении этого военного преступления, несмотря на выводы международных организаций. Впрочем, Украина располагает достаточными доказательствами совершения россиянами убийства мирных людей в Мариупольском драмтеатре, несмотря на демонтаж оккупантами его здания.

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