В течение минувших суток украинским защитникам но защитницам удалось уничтожить еще более 20 единиц российской артиллерии, 16 вражеских беспилотников и вертолет Ка-52.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения РФ ориентировочно составили 243 тыс. 680 человек, из которых 460 ликвидированы за прошедшие сутки.
Кроме того, россияне потеряли в Украине:
- 4 тыс. 177 танков (3 за сутки);
- 8 тыс. 136 боевых бронированных машин (5 за сутки);
- 4 тыс. 727 артиллерийских систем (22 за сутки);
- 457 средств противовоздушной обороны (3 за сутки);
- 311 вертолетов (1 за сутки);
- 3 тыс. 993 беспилотника оперативно-тактического уровня (16 в сутки);
- 7 тыс. 211 единиц автомобильной техники и автоцистерн (17 за сутки);
- 708 единиц спецтехники (5 за сутки).
Не изменилось в течение суток количество уничтоженных украинскими войсками вражеских самолетов - всего 315, реактивных систем залпового огня - 698, крылатых ракет - 1307, а также корабли и катеров - 18.
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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинская авиация девять раз ударила по скоплению российских военных, их вооружению и военной технике.
Отдельно, украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных беспилотников противника типа "Шахед-136" и два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
За прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений с врагом.
Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательную операцию как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед. При этом в районе Бахмута они достигли тактически важных успехов.