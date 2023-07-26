С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 243 тыс. 680 человек, из которых 460 ликвидированы за прошедшие сутки.

В течение минувших суток украинским защитникам но защитницам удалось уничтожить еще более 20 единиц российской артиллерии, 16 вражеских беспилотников и вертолет Ка-52.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения РФ ориентировочно составили 243 тыс. 680 человек, из которых 460 ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме того, россияне потеряли в Украине:

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4 тыс. 177 танков (3 за сутки);

8 тыс. 136 боевых бронированных машин (5 за сутки);

4 тыс. 727 артиллерийских систем (22 за сутки);

457 средств противовоздушной обороны (3 за сутки);

311 вертолетов (1 за сутки);

3 тыс. 993 беспилотника оперативно-тактического уровня (16 в сутки);

7 тыс. 211 единиц автомобильной техники и автоцистерн (17 за сутки);

708 единиц спецтехники (5 за сутки).

Не изменилось в течение суток количество уничтоженных украинскими войсками вражеских самолетов - всего 315, реактивных систем залпового огня - 698, крылатых ракет - 1307, а также корабли и катеров - 18.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинская авиация девять раз ударила по скоплению российских военных, их вооружению и военной технике.

Отдельно, украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных беспилотников противника типа "Шахед-136" и два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

За прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений с врагом.

Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательную операцию как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед. При этом в районе Бахмута они достигли тактически важных успехов.

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