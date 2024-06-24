Захватчики активно применяют артиллерию и минометы, поделился защитник Украины.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и на Горловском направлении противники, если проводят штурмовые действия, то действуют малыми группами.

Захватчики на этом направлении постоянно бьют по украинским воинам из минометов и артиллерии, а потом активно применяют беспилотники. Такой информацией поделился боец Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев во время эфира канала "Эспрессо".

"Если противник видит, что одна из наших позиций посыпалась, и нашим ребятам действительно нужно отступить, то, конечно, они пытаются заходить на наши позиции. К примеру, из шести штурмов в двух они просто обошли наши позиции, потому что думали, что наши ребята покинули позиции", - сказал боец.

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Воин добавил, что был такой результат - шесть уничтоженных противников. "На нашем же направлении если они проводят штурмовые действия, то происходит это малыми группами", - подчеркнул Иевлев.

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Россияне на украинской земле пытаются двигаться вперед на ряде направлений. В частности, "горячо" на Покровском. В ВСУ сообщали, что идут тяжелые бои за село Новоалександровка (Донецкая область). Украинская сторона отмечала, что там противники "неистово прут" вперед.

Ранее СМИ писали, что врагам якобы удалось полностью захватить этот населенный пункт, однако эти сведения впоследствии были опровергнуты. 24 июня аналитики DeepState утверждали, что захватчики смогли продвинуться в этом населенном пункте.

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