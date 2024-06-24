Возле Новоалександровки противники пытаются наступать в трех направлениях.

Российские захватчики продвинулись в двух населенных пунктах в Донецкой области.

Противники смогли продвинуться вперед в Соколе и Новоалександровке, сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram. По их сведениям, враги также двинулись вперед возле Владимировки и Новопокровского.

Аналитики опубликовали свежую карту боевых действий, на которой, в частности, можно увидеть, что в районе Новоалександровки россияне пытаются наступать в трех направлениях.

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Российские захватчики уже длительное время пытаются двигаться вперед на востоке Украины и получают от наших воинов достойный отпор. Поздно вечером 23 июня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники сконцентрировали усилия на Покровском и Кураховском направлениях. В ВСУ добавили, что на Покровском направлении продолжаются бои за Новоалександровку.

Оккупанты несут серьезные потери на украинской земле. В течение 22 июня было "минусовано" примерно 1 270 захватчиков. Общие потери врага на 23 июня 2024 года составили примерно 534 360 человек.

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