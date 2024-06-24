Информация о том, что село Новоалександровка (Донецкая область) находится под полным контролем российских оккупантов, не соответствует действительности.
Сейчас на улицах населенного пункта "идут тяжелые бои", об этом сообщает "СтратКом ЗСУ" в своем канале в Telegram. "...значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стало известно, что у противника больше сил, и он "прет неистово". Вражеский "дикий натиск" сверхусилиями сдерживают бойцы 110-й отдельной механизированной бригады со смежными подразделениями.
"Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных сил Украины", - подчеркнули в ВСУ.
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Генштаб ВСУ поздно вечером 23 июня сообщил, что на Покровском направлении идут бои с россиянами за село Новоалександровка. Позже аналитики DeepState поделились сведениями, что оккупантам удалось продвинуться в Новоалександровке. По сведениям экспертов, возле этого населенного пункта враг пытается наступать в трех направлениях.
Ранее военный эксперт Defence Express Иван Киричевский сказал, что РФ не способна осуществлять наступательные действия крупными соединениями, поскольку украинским воинам удалось "выбить" офицеров среднего звена.