В некоторых районах украинские пилоты беспилотников могут защитить линию фронта самостоятельно.

Украине не хватает людей, чтобы укомплектовать окопы на линии фронта в Донецкой области, однако у ВСУ в изобилии имеются беспилотники, на которые Украина теперь полагается, чтобы компенсировать нехватку пехоты. Как пишет The Wall Street Journal, теперь война превратилась в состязание между российской пехотой и украинскими БПЛА.

"Когда российские солдаты продвигаются к украинским позициям, на них направляются взрывоопасные беспилотники, а более крупные дроны сбрасывают на них бомбы. Пехота открывает огонь только тогда, когда случайному российскому солдату удается проскочить мимо беспилотных летательных аппаратов", - пишет WSJ.

Так, в некоторых сельских районах украинские пилоты беспилотников практически могут защитить линию фронта самостоятельно.

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Как рассказал изданию командир батальона, старший лейтенант под позывным Мунин, увеличение количества беспилотников позволило его батальону снять давление с пехоты. Так, если годом ранее его команда могла запустить 15 fpv-беспилотников с видом от первого лица в сложный день, то сейчас, когда Украина производит около 200 000 беспилотников в месяц, они могут посылать не менее 60 в обычный день - и может позволить себе использовать их на тяжелораненых россиянах. Кроме того, многие беспилотники теперь оснащены тепловизионными камерами, что позволяет легко обнаруживать российские атаки в ночное время.

Тем не менее, по словам Мунина, у россиян, похоже, "неограниченные людские ресурсы", и они продолжают посылать людей вперед небольшими группами, которым легче проскочить мимо БПЛА.

Кроме того, иногда российские РЭБы сбивают украинские беспилотники. В дождливые или туманные дни большинство беспилотников не могут летать, что дает российским войскам возможность совершать более масштабные наступления с помощью бронетехники. Когда весной листья снова покроют деревья, российскую пехоту будет также сложнее обнаружить с помощью беспилотников.

При этом у россиян тоже есть своя армия беспилотников. Так, медик, работающий в районе Покровска, говорит, что около 70 % украинских потерь в этом районе приходятся на удары дронов. Любая военная техника, въезжающая в город, оснащена множеством электронных глушилок, но россияне также используют беспилотники с оптоволоконными кабелями, которые не поддаются глушению.

На открытой местности беспилотникам относительно легко обнаружить российских пехотинцев, пытающихся продвинуться вперед. Но в городах и селах вокруг Покровска, где больше зданий, где русские могут укрыться от беспилотников, пехота незаменима.

БПЛА не заменят пехоту

Как отмечают военные, беспилотники не могут заменить людей. "Они могут сорвать атаку противника, но не остановить ее полностью", - сказал изданию командир батальйона. В то же время без поддержки беспилотников "ситуация была бы ужасной", добавил он.

Сейчас численность россиян превосходит украинцев на фронте примерно 10 к 1, говорят бойцы, но растущие запасы беспилотников, а также небольшой приток новых солдат позволяют продолжать борьбу с наступлением русских. По словам командира одной з бригад, на каждого раненого или убитого украинского солдата русские несут как минимум семь потерь, но он добавил, что Киеву потребуется в 10 раз больше войск, чтобы полностью остановить армию РФ.

Командиры в окрестностях Покровска говорят, что качество подкреплений тоже стало проблемой: большинство прибывших - недавние призывники в возрасте 40-50 лет, у которых нет мотивации воевать. По их словам, некоторые бросают позиции или отказываются идти в окопы первой линии. Один командир бригады сказал, что 30 человек такого качества, как в начале войны, были бы более эффективны, чем 100 человек, которые у него есть сейчас.

Война в Украине - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых истребителей Mirage 2000, которые должны усилить способности украинской противовоздушной обороны.

Тем временем, как пишет Forbes, утром 6 февраля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине, Россия, вероятно, запустила свою ракету "Орешник" в направлении Киева. Однако, скорее всего, ракета вышла из строя и взорвалась на российской земле.

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