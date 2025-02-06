Ракета могла выйти из строя.

Утром в четверг, 6 февраля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине, Россия, вероятно, запустила свою ракету "Орешник" в направлении Киева. Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Акс.

Взрывов слышно не было. Украинский военный Кирилл Сазонов заявил, что далеко "Орешник" не улетел – ракета вышла из строя и взорвалась на российской земле.

Автор материала отмечает, что пока нет независимых подтверждений того, что второй "Орешник", который РФ, вероятно, выпустила в направлении Украины, вышел из строя во время полета.

Видео дня

Напомним, что Россия уже атаковала украинскую территорию этим оружием – произошло это в ноябре 2024 года. Тогда под ударом оккупантов оказался Днепр.

Reuters писало, что "Орешник", который россияне выпустили по Украине 21 ноября, был без взрывчатки.

Новость дополняется...