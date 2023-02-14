Важных атрибутов не хватило членам 20-й общевойсковой армии России, отметили в Генштабе ВСУ.

Российским захватчикам из состава 20-й общевойсковой армии РФ, подразделения которой воюют в Луганской области, не хватило важных армейских атрибутов - металлических жетонов с личными данными, с помощью которых тело ликвидированного оккупанта можно идентифицировать.

Руководство врагов обязало подчиненных написать на клочке бумаги информацию о себе, положить ее в гильзу и носить в нагрудном кармане, сообщил во вторник, 14 февраля, Генеральный штаб вооруженных сил Украины в своей сводке.

"...личный состав подразделений 20-й армии, действующих в Луганской области, из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личный номер, и тому подобное", - отметили в Генштабе.

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Стоит отметить, что, по данным историков, красноармейцы достаточно часто использовали гильзы вместо стандартных металлических медальонов.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать сегодня

Генштаб ВСУ утром 14 февраля сообщил, что россияне продолжили сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. В Генштабе подчеркнули, что враги несут серьезные потери.

Потери РФ в Украине уже составляют около 139 080 оккупантов. Кроме того, уничтожено уже 298 вражеских самолетов.

Справка УНИАН. 20-я гвардейская общевойсковая армия РФ - это военное объединение Сухопутных войск российских вооруженных сил. Эта армия находится в составе Западного военного округа России. Ее штаб расположен в городе Воронеж.

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