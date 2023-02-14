За сутки уничтожено 1,5 десятка боевых бронированных машин и артиллерийских систем.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях россиян в войне против Украины.

Так, с 24.02.22 по 14.02.23 враг потерял около 139 080 военных, 740 человек ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, потери РФ в войне против Украины включают:

Видео дня

танков ‒ 3286 (+3);

боевых бронированных машин – 6500 (+8);

артиллерийских систем – 2299 (+9) ;

РСЗО – 466 (+1);

средств ПВО – 234 (+0);

самолетов – 298 (+2);

вертолетов – 286 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4);

крылатых ракет – 857 (+0),

кораблей / катеров – 18 (+0) ;

автомобильной техники и автоцистерн – 5155 (+5);

специальной техники – 218 (+1).

Потери РФ на войне против Украины - что стоит знать

За последние две недели Россия понесла наибольшее количество потерь в живой силе с момента начала полномасштабной войны. Средний показатель за последние семь дней вчетверо превышает показатели за июнь-июль 2022 года.

В частности, на Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что для того, чтобы началась финальная стадия войны, нужно ликвидировать по 5 тысяч оккупантов в день.

Вас также могут заинтересовать новости: