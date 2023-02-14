Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях россиян в войне против Украины.
Так, с 24.02.22 по 14.02.23 враг потерял около 139 080 военных, 740 человек ликвидированы за последние сутки.
Кроме этого, потери РФ в войне против Украины включают:
- танков ‒ 3286 (+3);
- боевых бронированных машин – 6500 (+8);
- артиллерийских систем – 2299 (+9) ;
- РСЗО – 466 (+1);
- средств ПВО – 234 (+0);
- самолетов – 298 (+2);
- вертолетов – 286 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4);
- крылатых ракет – 857 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5155 (+5);
- специальной техники – 218 (+1).
Потери РФ на войне против Украины - что стоит знать
За последние две недели Россия понесла наибольшее количество потерь в живой силе с момента начала полномасштабной войны. Средний показатель за последние семь дней вчетверо превышает показатели за июнь-июль 2022 года.
В частности, на Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что для того, чтобы началась финальная стадия войны, нужно ликвидировать по 5 тысяч оккупантов в день.