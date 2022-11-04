Украинские защитники попали в гостиницу в Олешках, где находились захватчики – детонация длилась два часа.

Силы обороны Украины продолжают наступление на юге. Так, в Херсонской области ВСУ ударили по скоплению российских захватчиков в Олешках.

Как сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире "Эспрессо", ночью было накрыто расположение военных РФ в Олешках.

"Наша артиллерия продолжает отработку по врагу. Попадание в скопление рашистов в Олешках", - заявил он.

Вместе с тем в Олешках россияне проводят принудительное выселение населения – так называемую "эвакуацию", и располагает там свои воинские части, военных расселяют в дома.

Выселение населения происходит на всем левобережье, подчеркнул Хлань. По его словам, в Новой Каховке и Каховке жителей в течение дня из громкоговорителей призывают эвакуироваться - идет информационная атака на людей. В то же время, захватчики после объявления "эвакуации" начали разграбление Новой Каховки, а набережную города заставили дотами, похожими на "бетонные туалеты", добавил он.

Ранее Олешковский городской голова Евгений Рыщук подтвердил, что в районе вблизи села Раденск на захваченной военными РФ территории Херсонщины зафиксировано попадание в гостиничный комплекс, детонация продолжалась в течение двух часов.

"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с. Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация", - говорится в сообщении.

Война в Украине: Херсон

Напомним, как сообщал УНИАН, ВСУ 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Накануне сообщалось, что рядом с Олешками в Херсонской области детонировал склад оккупантов с боекомплектом.

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