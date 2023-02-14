Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 13 февраля, отразили атаки российских оккупантов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "...подразделения наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка - Луганской и Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой", - информирует Генштаб.
Отмечается, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
"Несет значительные потери. Вооруженные Силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны", - отмечают в Генштабе.
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На Донбассе уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои с россиянами. Настоящей крепостью защитников Украины стал город Бахмут.
13 февраля сообщалось, что наши воины сбили над городом самолет Су-24, принадлежащий российской частной военной компании "Вагнера", из которого главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль в воздухе.
14 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали два самолета врага. По состоянию на 13 число сообщалось, что на нашей земле уничтожено 296 самолетов противника.