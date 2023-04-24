Когда начнется историческая битва - тайна, отметил глава ГУР МО.

Украина приближается к знаковой битве в войне против Российской Федерации.

Когда битва начнется - тайна, рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина". "...Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, - это является тайной", - заявил глава ГУР МО.

По его словам, все понимают, что украинская сторона к этому приближается. Буданов отметил, что хотелось бы увеличить поставки западного оружия и сделать их более интенсивными, но Киев будет исходить из того, что имеет.

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Кирилл Буданов в апреле заявил, что 31 марта этого года официально провалилась очередная попытка наступления российских захватчиков - враги планировали захватить весь Донбасс, но их план провалился.

Ранее глава ГУР Минобороны говорил, что все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится. Буданов прогнозировал, что защитники Украины весной текущего года зайдут на полуостров.

Напомним, уже не раз сообщалось, что Киев готовится к контрнаступлению. 13 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал мощные действия и сказал, что готовят ребят.

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