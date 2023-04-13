Украина очень ждет оружие, которое обещали предоставить партнеры, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет по вопросам управления передовой и обеспечения активных действий Украины.

Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении. "Сегодня провел военный кабинет - особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что прямо необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно", - отметил Зеленский.

Он анонсировал мощные действия. "И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму - приближаем победу. По максимуму - дух единства. По максимуму - эффективность. Подготовка - тоже по максимуму", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что враг обязательно будет нести ответные потери за каждый удар по украинцам.

Контрнаступление Украины - сегодня это стоит знать

В конце марта Владимир Зеленский сказал, что запланированное на весну контрнаступление наших сил пока нельзя начать, поскольку Киеву нужна дополнительная помощь от партнеров вооружением. Заместитель министра обороны Анна Маляр порекомендовала украинцам прекратить обсуждать стратегические военные планы, в частности те, которые касаются нового контрнаступления.

Позже бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович сказал, что ключевое препятствие для начала контрнаступления ВСУ - не "сливы" информации, а непогода.

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