Кирилл Буданов заявил, что информационная война не является чем-то новым.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов выразил убеждение, что от масштабной утечки секретных документов США больше всего выигрывает Российская Федерация.

Он в интервью телеканалу ABC News заявил, что Россия "является единственным бенефициаром этого".

"Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования... У нас есть связь с соответствующими службами в США - и буквально с первого часа мы начали разговаривать", - сказал Буданов.

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Он убежден, что нет "никакого риска", что эта история повредит отношениям между Украиной и США. Также руководитель разведки не ожидает большого влияния утечки данных на ход войны и отметил, что информационная война не является чем-то новым.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", - сказал он.

По словам Буданова, результаты контрнаступления в ближайшее время "все увидят и почувствуют". Он также добавил, что успех этой наступательной операции крайне необходим не только украинцам, но и западным партнерам, поскольку "без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину".

"Слив" документов Пентагона - что надо знать

7 апреля издание NYT со ссылкой на источники в Пентагоне заявило об утечке "засекреченных документов", которые содержат детали плана США и НАТО по оснащению украинских военных перед контрнаступлением.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что утечка секретных документов из США представляет собой смесь правдивой и ложной информации.

Администратором онлайн-группы в Discord, в которой появились секретные данные, являюлся 21-летний военнослужащий разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра. Сотрудники Федерального бюро расследований сегодня, 13 апреля, арестовали подозреваемого в публикации засекреченных документов США.