Стоит слушать официальную информацию, подчеркнул советник главы Министерства внутренних дел.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в очередной раз призвал украинцев доверять только официальной информации, чтобы не разгонять панические слухи.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Вчера кто-то начал разгонять вирусную панику о том, что в России поднялись сразу 30 самолетов-бомбардировщиков, все они идут на Украину, сейчас будет страшный обстрел Украины и тому подобное. Дальше это не подтвердилось, но паника была достаточно велика, как минимум, в соцсетях", - отметил советник министра.

"Поэтому у меня большая просьба абсолютно ко всем - слушать официальную информацию, смотрите официальные новости, потому что, к сожалению, война - это всегда слухи", - добавил Денисенко.

РФ не раз распространяла об Украине ложную информацию, страны еще с 2014 года ведут информационную войну. Одним из самых известных фейков России об Украине является информация о "распятом мальчике".

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом в ряде населенных пунктов атаковал мирных жителей. По данным украинской разведки, оккупанты 8 и 9 мая могут осуществить провокации.

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