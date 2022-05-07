Власти призвали криворожан в праздничные дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В украинской разведке сообщили, что 8 и 9 мая оккупанты готовят провокации, поэтому в Кривом Роге Днепропетровской области не будет никаких массовых праздничных мероприятий.

Жителям не стоит участвовать в любых мероприятиях и собираться вне дома, написал в Telegram руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, 8-9 мая лучше оставаться дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"…Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможны обстрелы. Никаких праздничных, торжественных и массовых мероприятий проводиться не будет. Комендантский час на круглые сутки мы вводить не будем, потому что надеемся на вашу сознательность…", - отметил чиновник.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданские, в частности, противник в начале апреля обстрелял Кривой Рог из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Справка УНИАН. В Украине 8 мая установлен День памяти и примирения, 9 числа в нашей стране вместо советского и российского Дня победы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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