На кладбищах ставили растяжки, отметил советник главы Министерства внутренних дел.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко ожидает, что сегодня и завтра, 8-9 мая, количество обстрелов со стороны российских оккупантов возрастет.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, россияне усиливают обстрелы - в течение прошлой недели, вчера, сегодня. И, наверное, завтра они будут усилены. Это связано не только с 9 мая. Мы все забываем, что 7 мая - день вхождения на президентский престол Владимира Путина. Я думаю, что, кроме 9 мая, много кто хотел делать ему подарок на годовщину его прихода к власти в Российской Федерации", - сказал он.

Несмотря на это, советник министра призвал украинцев воздержаться от посещения кладбищ в день поминовения.

"Многие люди приходят на кладбища, поэтому большая просьба: если есть возможность не идти туда, то лучше не идти, потому что не надо делать этих скоплений. К тому же мы видели много случаев, когда растяжки ставились, в том числе на кладбищах. С другой стороны, это вопрос употребления алкоголя за рулем. К сожалению, в течение последних дней мы можем говорить, что есть определенные вопросы по вождению в пьяном состоянии", - добавил Денисенко.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом в ряде населенных пунктов атаковал мирных жителей.

В украинской разведке предупреждали, что 8 и 9 мая в нашем государстве возможны провокации оккупантов.

Справка УНИАН. В Украине 8 мая, как и в ряде стран Европы, День памяти и примирения, а 9 числа в нашей стране вместо советского и российского Дня победы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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