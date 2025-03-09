По словам командира, к фронту в этом случае нужно прислушиваться.

Последнее слово в переговорах о перемирии должно быть за фронтом, однако не военные будут принимать такие решения. Такое мнение высказал командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины Кирилл Верес в интервью "Радио Свобода".

"Последнее слово в голосовании (перед перемирием) должно быть за фронтом, да, конечно, но не фронт примет это решение. Но нас должны услышать стопроцентно, и с нами должны считаться, это также стопроцентно. Мы сейчас говорим о последнем слове перед перемирием, с нами должны считаться", - сказал он.

Также он подчеркнул, что когда приезжает высшее руководство, оно ставит задачи, но выполняют их бойцы.

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Перемирие в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, агентству Bloomberg источники, знакомые с ходом обсуждений заявили, что российский диктатор Владимир Путин и его команда готовы обсуждать временное перемирие в Украине при условии прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.

По словам источников, Путин и его администрация могут согласиться на прекращение боевых действий, если будет четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения. Они подчеркнули, что Москва будет настаивать на том, чтобы было установлено, какие страны примут участие в миротворческой миссии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отверг идею скорейшего перемирия в Украине без предварительных условий и гарантий безопасности. По его словам, "мир не может быть построен под диктатом России". Однако французский лидер подчеркнул, что приветствует все реальные шаги к устойчивому миру в Украине.

На этой неделе корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих сообщила, что 11 марта в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной.

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