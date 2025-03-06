Перемирие может быть только в том случае, если будет вести к всеобъемлющему мирному соглашению.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза согласовали пять принципов, которых следует придерживаться в связи с возможным началом мирных переговоров по прекращению войны России против Украины. Об этом говорится в выводах неформального заседания Европейского Совета в Брюсселе.

В частности, учитывая новый импульс относительно переговоров, которые должны привести к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, лидеры ЕС подчеркнули важность пяти следующих принципов:

Во-первых, не может быть переговоров об Украине без Украины.

Во-вторых, не может быть переговоров, затрагивающих европейскую безопасность без привлечения Европы (безопасность Украины и Европы, трансатлантическая и глобальная безопасность взаимосвязаны).

В-третьих, любое перемирие или прекращение огня может состояться только в том случае, если это будет частью процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению.

В-четвертых, любое такое соглашение должно подкрепляться надежными и достоверными гарантиями безопасности для Украины, которые будут способствовать предотвращению будущей российской агрессии.

В-пятых, мир должен уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Получение "мира через силу" требует, чтобы Украина была в сильнейшей возможной позиции, с собственными надежными военными и оборонными возможностями как существенным компонентом", - говорится в выводах.

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Это должно учитываться как до переговоров, во время переговоров, так и после них о прекращении войны.

Евросоюз остается преданным, в координации с партнерами и союзниками единомышленниками, предоставлять усиленную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу, а также усиливать давление на Россию, в том числе, с помощью новых санкций и путем усиления применения нынешних мер, чтобы ослабить способность России продолжать вести агрессивную войну.

При этом, в 2025 году ЕС предоставит Украине помощь в объеме 30.6 млрд евро. Ожидается, что выплаты в рамках инициативы Плана Украины (Ukraine Facility) достигнут 12.5 млрд евро, а выплаты в рамках инициативы стран "Большой семерки" ERA, полученные от замороженных российских активов, составят 18.1 млрд евро.

Также Европейский Совет рассмотрел проделанную работу по поставке военной поддержки Украине.

При этом, в дополнение к средствам, уже выделенным для Украины на этот год, лидеры ЕС приветствуют готовность стран-членов срочно активизировать усилия по удовлетворению неотложных военных и оборонных потребностей Украины, особенно в отношении поставок систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, проведения необходимого обучения и оснащения украинских бригад, а также удовлетворения других потребностей. В выводах говорится:

"Европейский Совет призывает Еврокомиссию быстро продвигать работу над инициативами, в частности, высокой представительницы ЕС (Кайи Каллас), по координации военной поддержки ЕС для Украины, включая компонент военных потребностей в рамках инициативы "Большой семерки" ERA".

Кроме того, отмечается, что Евросоюз и его страны-члены готовы вносить дальнейший вклад в обеспечение гарантий безопасности на основе соответствующих компетенций и возможностей, а также с учетом международного права, в том числе, путем изучения возможного использования инструментов общей политики безопасности и обороны.

Мир в Украине - концепция Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский представил главам государств и правительств стран-членов Европейского Союза, какими должны быть необходимые шаги к миру. В частности, Россия, как единственный источник войны, должна признать необходимость ее завершения. Это можно доказать прекращением атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море. Следующий шаг - это базовое доверие к обстоятельствам, в которых проходят переговоры - что россияне никого не обманывают. По его убеждению, освобождение пленных может стать средством установления базового доверия.

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