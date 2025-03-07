Россияне будут настаивать на том, чтобы сразу было определено, какие страны будут участвовать в миротворческой миссии.

Российский диктатор Владимир Путин и его команда готовы обсуждать временное перемирие в Украине при условии прогресса на пути к окончательному мирному соглашению. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

Отмечается, что впервые российская сторона уведомила США о том, что она заинтересована во временном перемирии на переговорах в Саудовской Аравии, которые прошли в прошлом месяце.

По словам источников, Путин и его администрация могут согласиться на прекращение боевых действий, если будет четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения. Они подчеркнули, что Москва будет настаивать на том, чтобы было установлено, какие страны примут участие в миротворческой миссии.

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В агентстве напомнили, что Россия неоднократно заявляла о том, что не согласится с присутствием войск НАТО на украинской земле. Москва также отвергла предложение европейских стран создать "коалицию желающих" для наблюдением за тем, как будут соблюдаться условия мирного соглашения. Источники поделились, что РФ не против присутствия на территории Украины после прекращения огня солдат "нейтральных" стран, включая Китай.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Москву немедленно пойти на переговоры. Он также угрожает России новым экономическим ударом.

Кроме того, МИД Саудовской Аравии раскрыл место переговоров Украины и США. Тем не менее точную дату в министерстве предпочли не называть.

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