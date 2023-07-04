Во время продвижения украинские военные занимают лучшие позиции и высоты.

Украинские военные продолжают продвигаться на разных направлениях фронта, но не имеет никакого значения, на сколько километров вперед удалось пройти. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Св и тан.

Как он отметил в эфире "24 канала", ключевое в этом вопросе – не квадратные километры, а лучшие позиции и высоты, которые занимают Силы обороны во время продвижения. С этих господствующих высот украинские военные начинают контролировать гораздо больше пространства с помощью артиллерии.

К примеру, с высоты украинские защитники могут контролировать вход и выход из Бахмута Донецкой области.

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"Это уже целый город. Здесь дело не в квадратных километрах, а в позициях. Мы занимаем лучшие позиции. Здесь есть большой позитив. Динамика по занятию позиций, а не в километраже", – подчеркнул эксперт.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал об успехах военных на Бахмутском направлении. Украинские воины смогли продвинуться на флангах.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об обострении ситуации на Бахмутском направлении. По ее словам, сейчас идет поединок за перехват инициативы. Враг пытался наступать, но безуспешно. При этом в течение суток контроль над одними и теми же позициями может дважды теряться и восстанавливаться.

В целом россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Украинские военные отбили все атаки.

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