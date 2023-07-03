Командующий отметил, что есть продвижение на флангах.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об успехах бойцов Сил обороны на Бахмутском направлении. Украинские защитники продвинулись по фалангам.

"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", - сообщил командующий в своем Telegram-канале.

При этом Сырский опубликовал видео, на котором 17-ая отдельная танковая бригада "работает" по российскому танку из САУ М-109. По его словам, воины удачно отработали и уничтожили позиции оккупантов.

Бои за Бахмут - последние новости

Бои за город-крепость Бахмут идут уже 10 месяцев. Российские оккупанты объявили о захвате населенного пункта, но украинские защитники не отдают инициативу на флангах.

2 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ имеют успехи возле Бахмута. По его словам, положение дел на Бахмутском направлении изменилось и инициативу теперь удерживают ВСУ.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что сегодня, 3 июля, враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. Силы обороны добились определенного успеха.

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