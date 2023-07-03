Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об успехах бойцов Сил обороны на Бахмутском направлении. Украинские защитники продвинулись по фалангам.
"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", - сообщил командующий в своем Telegram-канале.
При этом Сырский опубликовал видео, на котором 17-ая отдельная танковая бригада "работает" по российскому танку из САУ М-109. По его словам, воины удачно отработали и уничтожили позиции оккупантов.
Бои за Бахмут - последние новости
Бои за город-крепость Бахмут идут уже 10 месяцев. Российские оккупанты объявили о захвате населенного пункта, но украинские защитники не отдают инициативу на флангах.
2 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ имеют успехи возле Бахмута. По его словам, положение дел на Бахмутском направлении изменилось и инициативу теперь удерживают ВСУ.
В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что сегодня, 3 июля, враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. Силы обороны добились определенного успеха.