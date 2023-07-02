В самом городе действуют украинские снайперские группы.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинская армия имеет продвижения на флангах вокруг Бахмута (Донецкая область).

По его словам, с наибольшим давлением оккупанты сталкиваются в южных и северных зонах вокруг города. В самом Бахмуте городские бои отсутствуют, на территории действуют украинские снайперы и другие подразделения, о деятельности которых сообщат позже, уточнил Череватый в эфире телемарафона.

"Городских интенсивных боев там нет, там действуют наши снайперские группы, некоторые другие подразделения, о которых можно будет кое-что впоследствии сказать. Массивный напор продолжается на южных и северных флангах вокруг города.Там у нас есть продвижение. Когда мы его верифицируем, закрепимся - детали расскажем", - сказал он.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ констатировал, что по итогам 10 месяцев активных боев за Бахмут ситуация коренным образом изменилась: теперь инициатива принадлежит Украине, однако ВСУ давят на оккупантов, исходя из противоположной тактики - используют все достижения и разработки военной науки.

В частности, применяют БПЛА, высокоточные системы в комбинации с разведкой, чтобы удачно проходить через заминированные поля: "И шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к большим потерям, продвигаемся. И в принципе, выполняем поставленные задачи по напору на врага", - сказал Череватый.

Он отметил, что предыдущая "фронтовая" неделя стала удачной для ВСУ - брать в плен врага удавалось почти ежесуточно. Сегодня украинская армия также взяла в плен одного оккупанта, однако это не показательный результат: раньше было где-то 8-10 россиян за сутки: "Это разного типа подразделения, как регулярной армии противника, так и частной компании ветераны, где были люди с криминальным прошлым", - уточнил Череватый.

По его словам, речь идет не о высокомотивированных или высокоподготовленных специалистах, а скорее о людях малоопытных, не высокого социального статуса.

РФ может передислоцировать войска, чтобы удержать Бахмут

Напомним, что в своем последнем отчете по Украине Институт изучения войны (ISW) уточнил, что РФ может организовать передислокацию войск с юга Украины, чтобы удержать Бахмут.

Там отмечают, что 1 июля спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый уточнил, что враг перебросил один из полков воздушно-десантных войск (ВДВ) на Бахмутское направление. Ранее это подразделение действовало на Лиманском направлении.

Также по данным Минобороны Украины, россияне забрали боеспособные части из Херсонского направления для боев на Бахмутском и Запорожском фронтах.

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