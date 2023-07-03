По ее словам, ситуация стремительно меняется, но кое-где ВСУ продвигаются.

На Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. Продолжается поединок за перехват инициативы.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, сегодня враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. Силы обороны добились определенного успеха.

"Впрочем, ситуация меняется очень стремительно. Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", - отметила Маляр.

По ее данным, на южном фланге в районе Клещиевки, наши войска с боями, но продвигаются. Зато на северном фланге продолжаются бои.

"В самом Бахмуте также неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", - добавила заместитель министра.

Бахмут сейчас - что происходит в городе

Вечером 2 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что ВСУ имеют успехи на южных и северных флангах возле Бахмута - там наши защитники создают врагу самые большие проблемы.

Также он указал, что по итогу активных боев за город-крепость, положение дел на Бахмутском направлении изменилось - теперь инициативу удерживают ВСУ.

Бои идут в самом городе. В ССО показали, как снайперы эффективно отработали по российским оккупантам.

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