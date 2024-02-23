Сейчас для Украины сошлись вместе сразу несколько негативных факторов.

Стратегической задачей Украины в 2024 году будет "продержаться" – с надеждой, что в 2025 году можно будет снова попытаться выгнать захватчиков со своей территории. Об этом говорится в аналитической публикации издания Politico.

"Этот год будет годом восстановления и подготовки с обеих сторон, как в 1916 и 1941-42 годах во время последних мировых войн", — сказал Марк Тис, ушедший в отставку с поста заместителя начальника обороны Бельгии в прошлом году.

Издание отмечает, что ни один из опрошенных им аналитиков не решился предоставить точный сценарий на 2024 год, но все согласились, что три фундаментальных фактора будут определять траекторию развития следующих месяцев: дефицит вооружений и живой силы в ВСУ, преимущество России в артиллерии и ее непрерывные наземные атаки, дефицит противовоздушной обороны и ракет большой дальности в ВСУ.

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В подтверждение этого издание отмечает, что после захвата Авдеевки россияне не остановились и пытаются атаковать снова, в частности на Запорожье. Россия способна наступать, потому что ее мало волнуют жизни собственных солдат, отмечает Politico.

"Критическим фактором является способность Украины создать выгодные оборонительные позиции", - сказал на это действующий офицер Бундесвера, который решил остаться анонимным.

Журналисты также указывают на существенный рост военного производства в самой России и масштабные поставки боеприпасов, дронов-камикадзе и баллистических ракет от Ирана и КНДР. И все это - на фоне перебоев с поставками западного оружия в Украину.

Издание также отмечает заметное изменение приоритетов Украины в том, какое оружие она просит у западных партнеров. 20 февраля состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с министром обороны США Ллойдом Остином. Неназванный участник, присутствовавший во время разговора, рассказал Politico о нынешних приоритетах Украины относительно новых поставок оружия.

По его словам, как и раньше, Украина просит как можно больше систем ПВО, но вместо боевых самолетов или танков Киев теперь ищет беспилотники для наблюдения и нанесения дальних ударов. Также украинцам нужны системы радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить российские беспилотники и баллистические ракеты.

Отдельной проблемой для Украины издание называет необходимость дополнительной мобилизации, что является малопопулярным решением.

"Еще одной проблемой для Украины является сохранение веры. Пессимизм в значительной степени объясняется тем фактом, что поставки помощи замедлились в последние месяцы", – говорится в публикации.

Перспективы войны на 2024 год

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению. По его словам, в войне с такой большой страной как Россия оборона также является вызовом. Президент добавил, что на сегодня это задача номер один.

Также Зеленский рассказал, что сейчас совокупные потери Сил обороны Украины в пять раз меньше, чем российские. По его словам, на одного погибшего украинца приходится 5 убитых захватчиков.

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