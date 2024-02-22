Кроме того, Украина сталкивается с другими вызовами, которые надо преодолеть как можно быстрее.

В первый год полномасштабной войны России против Украины было модно высмеивать непутевых оккупантов и глупость их командиров. Жесткая оборона Украины наводила на мысль, что невозможное может быть возможным. Впрочем, реальность отличается от позитивных прогнозов.

Как говорится в материале The Times, после удачного контрнаступления Украины в 2022 году чиновники британского министерства обороны нагнетали шум, предполагая, что Украина может одержать победу в течение года.

"На этой неделе, во вторую годовщину российского вторжения, Украина находится в гораздо более опасном состоянии, чем год назад. Череда горьких украинских поражений - в частности Бахмут, сорванное летнее контрнаступление и захват российскими войсками на прошлой неделе Авдеевки - затмевают последние 12 месяцев. Киев вошел в 2024 год, переполненный неопределенностью относительно верности своих западных союзников, в то время как его российский враг возродился и трансформировался", - пишет издание.

Украинские неудачи лишь за последние несколько недель выглядят мрачно. Во-первых, США до сих пор не одобрили пакет помощи. Во-вторых, президент Владимир Зеленский внезапно сменил главкома ВСУ. В-третьих, Россия начинает наступление по всей линии фронта.

Эти трудности не гарантируют поражения Украины в этом году. Выгодное урегулирование путем переговоров по-прежнему возможно, если Киев быстро преодолеет эти проблемы. Издание уточняет, что выгодным для Украины было бы мирное соглашение, предусматривающее членство в ЕС и НАТО.

Впрочем, ситуация на поле боя изменилась в пользу России. Противник играет в войну на истощение. Украина сталкивается с тремя ключевыми проблемами, которые необходимо решить, если она хочет возобновить инициативу.

Ключевые вызовы для Украины

Прежде всего, на фронт влияют колебания западных союзников относительно помощи Украины. Задержка в утверждении последнего транша помощи США Украине способствовала потере Авдеевки, лишив Украину жизненно важных артиллерийских боеприпасов.

Поддержка Украины со стороны ЕС была нестабильно. Евросоюз в прошлом году обещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Лишь немногим более половины этого количества будет доставлено вовремя. Тем временем Россия заручилась поддержкой КНДР и Ирана.

Украина также запуталась в собственных политических и военных проблемах. Несмотря на то, что новый законопроект о мобилизации находится на стадии обсуждения, Зеленский не хотел снизить возраст мобилизации с 27 до 18 лет. Вместо этого средний возраст военных истощенных подразделений на передовой составляет 43 года.

"Хотя Украина имела асимметричные успехи в других частях конфликта, в частности использование морских беспилотников против российских военных кораблей в Черном море, война в Украине в первую очередь ведется за территорию, и ее выигрывают или проигрывают люди с оружием в руках. Если проблемы с живой силой не будут быстро решены, нехватка свежих войск сведет на нет победы Украины на море", - пишет издание.

Россия резко восстановила свой собственный военный потенциал. Российский ВПК легко опережает западных союзников Украины в поставках снарядов и боевых машин.

Российские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы также доминируют над украинскими. Кроме того, за последний год Москва привлекла более 300 000 "добровольцев", хотя Украина пытается укомплектовать окопы мобилизованными людьми.

Как отмечает издание, нынешняя ситуация заставляет трезво переоценить шансы Украины на победу. Большинство аналитиков согласны с тем, что, хотя у России есть преимущество, переломный момент еще не достигнут. Преимущество России будет сведено на нет, если Запад начнет действовать решительно в вопросах вооружения для Украины.

Мобилизация в Украине - о чем законопроект

В конце января Кабинет министров передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Уже в начале февраля ВР Украины проголосовала за документ в первом чтении.

После этого начался процесс подачи правок к законопроекту, который продлится до 21 февраля. После этого правки будут обрабатывать непосредственно в профильном комитете.

Из-за большого количества правок, процесс принятия проекта закона о мобилизации может задержаться, считает народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа Елены Мошенец, есть несколько ключевых моментов в проекте закона о мобилизации, на которых сосредоточены большинство народных депутатов. Среди них, в частности, электронный кабинет призывника, отсрочка для смотрителей за людьми с инвалидностью и четкие сроки демобилизации.

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