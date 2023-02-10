Обстрелы населенных пунктов Донецкой области стали более интенсивными.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что по всей линии фронта в последние дни ощущается эскалация боевых действий. Ситуация ухудшилась на трех основных направлениях в Донецкой области.

"Это Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское – это направление, где противник сосредотачивает силы на Угледаре и где ежедневная эскалация сил и средств противника. Где он пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины и захватить указанные направления и ключевые города – соответственно, Бахмут, Авдеевку, Угледар – для того, чтобы в дальнейшем развивать успех", – отметил Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, обстрелы населенных пунктов Донецкой области стали более интенсивными.

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"Сегодня в первой половине дня была обстреляна Ильиновская территориальная община, село Плещеевка из минометов 120 калибра. Два человека погибли и два – получили ранения. Так происходит не только по линии фронта. Могу констатировать, что относительно отдаленные общины подвергаются артиллерийским обстрелам, обстрелам из реактивных систем залпового огня, соответственно, работает артиллерия. Впрочем, могу также отметить, что враг эту эскалацию и наступление начал, но его попытки являются неудачными. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Он просто несет многочисленные потери, и мы своими сосредоточенными усилиями, в том числе и военная администрация, делаем все. В том числе, свой вклад в оборону области, чтобы враг не прошел и нанести ему такие потери, чтобы его наступательный пыл был просто сведен на нет", – подчеркнул Кириленко.

Ситуация на Донбассе

За сутки, 8 февраля 2023 года, украинские воины отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и еще 16 населенных пунктов на Донбассе.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили на Донбассе группу российских оккупантов. Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район украинских огневых позиций.

Ранее боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко заявил, что на Донетчине и Луганщине фиксируется активизация фронта. На линии соприкосновения продолжаются огневые контакты с российскими оккупантами. Ситуация в этих областях напряженная.

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