Попытка прорыва оккупантов "вылилась в минус 5 жалких жизней, 13 – ранены".

На Донбассе украинские пограничники уничтожили группу российских оккупантов.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район украинских огневых позиций.

"Для этого противник даже ввел в бой резерв, но тщетно. Вражескую пехоту остановили пограничники-минометчики. Нападавшие снизили наступательный темп и залегли, а через постоянное огневое влияние – отступили", - сообщили подробности в ГПСУ.

Видео дня

Там добавили, что попытка прорыва оккупантов "вылилась в минус 5 жалких жизней, 13 – ранены".

Работа пограничников на Донбассе

Украинские пограничники на Донбассе регулярно отправляют на концерт Кобзона партии оккупантов. Так 7 февраля с помощью дрона-камикадзе они "минуснули" как российских военных, так и их технику. Отмечается, что российские оккупанты понесли значительные потери. А в небе над Бахмутом украинские пограничники успешно сбили российский штурмовик Су-25.

Вас также могут заинтересовать новости: