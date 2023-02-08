По словам Свитана, такая возможность для них потеряна навсегда.

Российские оккупационные войска никогда не смогут выйти на административные границы Донецкой области. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

"Выйти на административные границы Донецкой области – не в этом тысячелетии точно для россиян. Они упустили эту возможность в прошлом году, ее у них практически и не было. Хотя если бы в прошлом году они не начали широкомасштабное наступление на двух тысячах километров линии фронта, то, возможно, теми силами, которые они имели в прошлом году, в начале, смогли бы выйти на границы Донецкой области. Это уже возможность для них упущенная. Потеряна навсегда", – подчеркнул Свитан в эфире "Эспрессо".

По словам военного эксперта, у российской оккупационной армии недостаточно ресурсов для крупного наступления.

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"Те силы, которые россияне имеют, они могут применить для попытки выдавливания наших войск, выдавливания наших подразделений с первых линий обороны. Допустим, ко второй линии обороны, потом к третьей, но не более этого. Недостаток сил и средств им не дает такой возможности. Поэтому в ближайшее время мы будем видеть увеличение в арифметической прогрессии количества определенных волн наступлений как раз к выдавливанию по линии фронта от Угледара и до Купянска. Эта прогрессия зависит от скорости захода около 100 тысяч человек, которые остались, – российских мобилизованных, которых они готовили на протяжении нескольких месяцев, и сейчас они заходят в основном на Донбасс", – объяснил Свитан.

Ситуация на Донетчине

Утром 8 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар.

Ожесточенные бои идут и вокруг Бахмута. Там пограничники ликвидировали российских оккупантов, которые планировали атаковать позиции украинских военных.

При этом, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко не исключил "любые" сценарии в вопросе о возможной оккупации Бахмута российскими войсками.

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