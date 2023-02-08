Российские оккупационные войска никогда не смогут выйти на административные границы Донецкой области. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.
"Выйти на административные границы Донецкой области – не в этом тысячелетии точно для россиян. Они упустили эту возможность в прошлом году, ее у них практически и не было. Хотя если бы в прошлом году они не начали широкомасштабное наступление на двух тысячах километров линии фронта, то, возможно, теми силами, которые они имели в прошлом году, в начале, смогли бы выйти на границы Донецкой области. Это уже возможность для них упущенная. Потеряна навсегда", – подчеркнул Свитан в эфире "Эспрессо".
По словам военного эксперта, у российской оккупационной армии недостаточно ресурсов для крупного наступления.
"Те силы, которые россияне имеют, они могут применить для попытки выдавливания наших войск, выдавливания наших подразделений с первых линий обороны. Допустим, ко второй линии обороны, потом к третьей, но не более этого. Недостаток сил и средств им не дает такой возможности. Поэтому в ближайшее время мы будем видеть увеличение в арифметической прогрессии количества определенных волн наступлений как раз к выдавливанию по линии фронта от Угледара и до Купянска. Эта прогрессия зависит от скорости захода около 100 тысяч человек, которые остались, – российских мобилизованных, которых они готовили на протяжении нескольких месяцев, и сейчас они заходят в основном на Донбасс", – объяснил Свитан.
Ситуация на Донетчине
Утром 8 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар.
Ожесточенные бои идут и вокруг Бахмута. Там пограничники ликвидировали российских оккупантов, которые планировали атаковать позиции украинских военных.
При этом, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко не исключил "любые" сценарии в вопросе о возможной оккупации Бахмута российскими войсками.