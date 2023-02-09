Тем временем наша авиация нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

За сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и еще 16 населенных пунктов на Донбассе.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковиевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиновое, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Facebook

Тем временем авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления противника, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

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Ситуация на фронте по состоянию на 8 февраля - что известно

Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Враг сосредоточил основные усилия на ведении наступления на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях.

Стоит отметить, что противник несет огромные потери. Потери России в Украине уже составляют около 134100 человек и тысячи единиц техники.

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