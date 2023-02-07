Ситуация в Донецкой и Луганской областях напряженная.

В Донецкой и Луганской областях фиксируется активизация фронта. На линии соприкосновения продолжаются огневые контакты с российскими оккупантами.

Как рассказал эфире телеканала "Эспрессо" боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко, ситуация в этих областях напряженная. Продолжаются постоянные обстрелы.

"В районе Лиман – Кременная оккупанты обстреливают прифронтовые села и уничтожают их фосфором и кассетными снарядами. На линии соприкосновения продолжаются огневые контакты с противником", – подчеркнул военный.

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По словам Адрийко, позиции украинских военных не потеряны. Все штурмы врага были отбиты.

"Враг мелкими группами бросает штурмовые отряды, как из состава мобилизованных, так и более подготовленные отряды. Происходит по два-три штурма в день наших передовых позиций, также фиксируются попытки ночных штурмов со стороны противника. ВСУ уничтожают врага и работают на нашу общую победу", – добавил боец.

Ситуация на Донбассе

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области оккупанты могут наступать на трех направлениях. Количество вражеских атак увеличилось. Он отметил, что пока россияне не перешли к полномасштабному наступлению, но осуществляют подготовку к нему.

Военный эксперт и аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что активные действия оккупантов наблюдаются на севере, юге и востоке Бахмута Донецкой области. Он считает, что россиянам пока не удается перекрыть трассу на Константиновку, а для обороны Бахмута будут иметь критическое значение бои за Ивановское.

В то же время глава Донецкой ОВА Павел Кириленко не исключил "любые" сценарии в вопросе возможной оккупации Бахмута российскими войсками. Чиновник заявил, что сейчас правительство и ВСУ делают все возможное для удержания города.

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