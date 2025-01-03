Сейчас кропотливая работа украинских специалистов дала первый результат.

После поражения вертолетов Ми-8 ракетой с морского дрона Magura V5 российские оккупанты "ошарашены", потому что на сегодня не имеют эффективного противодействия такому вооружению. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Евгений Ерин в эфире телемарафона.

По его словам, к такой эффективности украинские специалисты шли уже давно, готовились и проводили различные мероприятия по совершенствованию дронов и возможностей их использования.

"Сейчас эта кропотливая работа дала свой первый результат. Украина впервые в мире с морского дрона поразила воздушную цель", - сказал он.

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Комментируя реакцию противника, он добавил, что, по данным украинских спецслужб, оккупанты "ошарашены" попаданиями по вертолетам. В то же время россияне знали, что ВСУ готовятся к таким операциям, и, по словам Ерина, пытались осуществлять свои меры по противодействию Силам обороны. Однако, как подчеркнул представитель разведки, "мы были на шаг впереди" и именно поэтому получили такой замечательный результат. По его словам, сейчас соответствующая работа продолжается, и надо ожидать новых достижений украинских военных.

"Конечно, это процесс не одного дня, не одного месяца, но работа продолжается по разным направлениям и я уверен, что мы увидим результаты... Противник учится, готовится и недооценивать противника нельзя. Но их средства противодействия - это, как правило, средства защиты. И они в первую очередь защищаются от уже тех атак, которые осуществляются морскими дронами. Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для их поражения у противника пока нет. Только средства защиты", - подчеркнул Ерин.

Он сказал, что вертолет Ми-8 стоит миллионы долларов, но самое дорогое для россиян - это потеря профессиональных пилотов, на подготовку которых нужны годы.

Морские дроны сбили российские вертолеты

Напомним, 31 декабря 2024 года впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. В частности, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Сначала говорилось, что аналогичный вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Впоследствии в ГУР уточнили, что уничтожено два вертолета противника. В частности, говорилось, что в результате успешной операции разведчиков в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря спецназовцы подразделения Group 13 с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8. По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.

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