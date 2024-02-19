Во время войны без человека не будет никакого успеха, подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Полномасштабная война в Украине против россиян меняется, осуществляется переход к другой фазе.

Во время другой фазы противостояния будут воевать беспилотники, но никаких реальных действий, никакого успеха без человека не будет, рассказал генерал-лейтенант - командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк во время интервью "Радио Свобода".

Офицер добавил, что в последние месяцы процент уничтожения беспилотными средствами составляет в общем примерно 70% целей. "Война переходит в другую фазу - где воюют беспилотные средства. Но без человека не будет никакого успеха... Без солдата, который не выполнит свою задачу, не зайдет на позицию противника, не уничтожит тех, кто там есть", - подчеркнул собеседник.

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На Мюнхенской конференции по безопасности верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поделился прогнозом, что украинцев ждет противостояние нового типа. По словам главного евродипломата, в будущем будет новый тип войны - с искусственным интеллектом, как из "Звездных войн", и траншеями Первой мировой.

Издание The Wall Street Journal прогнозировало, что в мире войны будут царить беспилотники. Ранее украинский вице-премьер-министр и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в противостоянии украинцев против россиян FPV-дроны стали геймченджерами. Президент Владимир Зеленский отмечал, что никто не знает, когда кончится война против РФ.

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