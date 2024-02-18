Киев нужно поддерживать быстрее и больше, подчеркнул главный дипломат ЕС.

Полномасштабная война в Украине против россиян изменится - будет противостояние нового типа, в котором, в частности, будут присутствовать элементы из "Звездных войн".

Таким прогнозом поделился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Главный европейский дипломат сказал, что во время недавнего визита в Украину посетил фабрики по изготовлению беспилотников. По его словам, он не сомневается, что будущее противостояния будут определять дроны и, в том числе использование на поле боя искусственного интеллекта.

"Это будет новый тип войны - с траншеями Первой мировой войны и искусственным интеллектом "Звездных войн", - спрогнозировал евродипломат. Боррель также заявил, что украинское государство необходимо поддерживать быстрее и больше, поскольку противостояние затягивается, набирает обороты и становится все более технологичным.

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Ранее издание Business Insider опубликовало четыре возможных варианта завершения войны украинцев против россиян - Украина выдерживает, РФ побеждает, заключается мирное соглашение, Кремль начинает ядерную войну.

Напомним, Жозеп Боррель 6 февраля приехал в Киев поездом. 7 числа главный европейский дипломат был в столице Украины во время мощного ракетного удара со стороны РФ - высокопоставленный гость находился в укрытии во время воздушной тревоги.

Дроны-убийцы в центре внимания - что уже сообщалось

В январе текущего года издание The Wall Street Journal писало, что современные беспилотники трансформируют условия противостояний. Журналисты полагают, что дроны будут царить в мире войны.

Министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что FPV-беспилотники стали геймченджерами в войне украинцев против российских захватчиков.

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