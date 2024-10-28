Кроме того, оккупанты за сутки имеют успехи в ряде других населенных пунктов Украины.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. На некоторых направлениях захватчики имеют успехи.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, враг оккупировал населенный пункт Гирнык на Кураховском направлении, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки.

Ситуация на фронте

В 15-й бригаде Национальной гвардии "Кара-Даг" сообщали, что российские силы уже почти неделю широкомасштабно наступают на Селидово. Они частично закрепились на некоторых участках и бросили силы в сторону Вишневого, чтобы полностью окружить украинский город.

Видео дня

Ранее украинский военный заявил, что пилоты дронов увидели в городе убитых гражданских людей. Речь идет об участках, которые уже находятся под российским контролем, однако не пострадали от активных боевых действий.

Вчера российские захватнические войска подняли красный флаг в центре поселка Богоявленка, что в Угледарской городской общине Волновахского района Донецкой области. Также появились кадры здания городского совета Селидово, на территории которого уже находятся захватчики.

Вас также могут заинтересовать новости: