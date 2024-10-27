Оккупанты активизировали действия в направлении рядом расположенного Вишневого, чтобы потом иметь возможность полностью окружить Селидово.

Россияне пытаются полностью окружить Селидово, ВСУ проводят сверхмощные меры по сдерживанию врага.

Об этом рассказал представитель 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире телемарафона единых новостей. Он отметил, что уже почти неделю российские войска проводят широкомасштабную наступательную операцию на город Селидово с целью полностью захватить населенный пункт. Оккупанты также активизировали действия в направлении рядом расположенного Вишневого.

"Неделю Силы обороны проводят сверхмощные меры по сдерживанию противника. Врагу частично удалось закрепиться на некоторых участках города Селидово, но активных действий сейчас больше происходит в сторону населенного пункта Вишневое. Это южнее Селидово, куда враг бросил все силы и средства с целью создания полного окружения города Селидово", - сказал Миловидов.

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Он подчеркнул, что боевые действия и мероприятия по сдерживанию врага продолжаются.

"Подразделения осуществляют мероприятия, находятся в населенном пункте и проводят оборону, принимают все меры для незакрепления и недопущения врага как в Селидово, так и в Вишневом, которое является очень важным с точки зрения логистического обеспечения", - отметил военный.

Ситуация вокруг Селидово

Аналитик Forbes Дэвид Акс информировал, что россияне достигли окраины села Вишневое и в случае его захвата смогут частично окружить Селидово. Как отмечает Акс, россияне применяют свою стандартную тактику - частично окружить укрепленное поселение, чтобы заставить защитников отступить. Так же это было недавно с обороной Угледара.

Он считает, что вероятно, строят планы по отступлению украинцев в Селидово.

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