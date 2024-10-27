Официальных заявлений по этому поводу не было.

Российские захватнические войска подняли красный флаг в центре поселка Богоявленка, что в Угледарской городской общине Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинского проекта DeepState. Аналитики отмечают, что пока неизвестно, оказался ли населенный пункт под полным контролем российских оккупантов, однако вчера пехота РФ начала просачиваться в глубину поселка с юга и запада.

Также появились кадры здания городского совета Селидово, на территории которого уже находятся захватчики. "Как и с Угледаром, комментировать нет сил. Работы над ошибками нет", - добавили аналитики.

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Ситуация на фронте

Днем в 15-й бригаде Национальной гвардии "Кара-Даг" сообщали, что российские силы уже почти неделю широкомасштабно наступают на Селидово. Они частично закрепились на некоторых участках и бросили силы в сторону Вишневого, чтобы полностью окружить украинский город.

Ранее украинский военный заявил, что пилоты дронов увидели в городе убитых гражданских людей. Речь идет об участках, которые уже находятся под российским контролем, однако не пострадали от активных боевых действий.

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