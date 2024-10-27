Оккупанты расстреливают гражданских в Селидово, - офицер ВСУ

Пилоты дронов фиксируют тела в гражданской одежде на захваченных улицах.

Российские оккупанты расстреливают гражданское население в городе Селидово Донецкой области. Об этом заявил лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер".

"После облета дронщиками подконтрольных территорий города, особенно частного сектора, были замечены на улицах трупы в гражданской одежде, при том, что данные участки города не пострадали от активных боевых действий, то есть данные убийства происходили уже после взятия под контроль этих территорий противником. Пилоты отмечают, что таких трупов немало по городу", - заявил "Алекс".

По словам военного, на данный момент российские оккупанты пытаются продвинуться за железную дорогу в районе Вишневого. Впрочем, украинские воины препятствуют этим попыткам.

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Ситуация на восточном фронте

Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, оккупанты после двух месяцев безуспешных атак пригорода Селидово смогли прорваться в городскую застройку и теперь буквально заваливают город живой силой.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, ситуация в Селидово переросла в стадию критической - и, вероятнее всего, Силам обороны придется покидать город.

При этом пресс-офицер 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов отмечал, что россияне пока не стирают Селидово с лица земли, потому что, вероятно, хотят в будущем задействовать его для наступления на Покровск.

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