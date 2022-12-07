Под обстрелами россиян оказались семь территориальных общин.

В течение вторника, 6 декабря, российские оккупанты выпустили по приграничью Сумщины более 220 снарядов и мин.

Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, под вражеский огонь попали семь общин.

"226 снарядов и мин российский враг выпустил в течение дня по приграничью. Под обстрелами были 7 общин", – отметил он.

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По словам главы ОВА, Эсманскую общину россияне обстреляли четыре раза. В приграничных селах разорвались 20 мин, 60 снарядов из "Градов" и еще 12 – из ствольной артиллерии.

Осколочное ранения получил 69-летний местный житель, у него – рваная рана щеки. Также известно о по меньшей мере трех поврежденных жилых домах. В одном из них возник пожар.

В Миропольской общине россияне совершили два минометных обстрела из 120-мм калибра, зафиксировано 37 прилетов. По Шалыгинской общине россияне ударили из ствольной артиллерии, зафиксировано 30 прилетов.

При этом, по Хотинской общине враг бил одновременно из САУ калибра 122 мм и минометов, в результате обстрела повреждена больница и детский сад. В больнице начался пожар.

В Юнаковской общине зафиксировано 12 прилетов из минометов с территории России и еще 13 – из САУ. Белопольскую общину враг обстрелял из минометов – 15 прилетов. Краснопольскую общину россияне обстреляли из САУ калибра 120 мм, разорвались 20 снарядов.

Ситуация на Сумщине: что известно

30 ноября в Сумской области во время российского обстрела погиб 15-летний парень. Богдан Дордик учился в школе №5 в Белополье. Мальчик жил в многодетной семье.

21 ноября россияне со своей территории обстреляли из РСЗО "Град" и других видов вооружения одно из сел на Сумщине. В результате обстрела был поврежден газопровод, по меньшей мере пять домов подверглись разрушениям.

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