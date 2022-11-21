Люди в результате обстрелов не пострадали.

Россияне со своей территории обстреляли из РСЗО "Град" и других видов вооружения одно из сел в Сумской области, поврежден газопровод, по меньшей мере пять домов подверглись разрушениям.

Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, в результате обстрела из России пострадала Хотинская громада.

"Враг ударил по приграничному селу одновременно из нескольких видов оружия. 20 мин и 8 снарядов из артиллерии и еще 10-ть из "Града" разорвались возле домов мирных жителей", - сказано в сообщении.

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Живицкий отметил, что пока известно как минимум о пяти домах, которые значительно повреждены: выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши.

"Также поврежден газопровод. Люди не пострадали", - написал глава Сумской ОВА.

Война в Украине: ситуация на Сумщине

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты вторглись на территорию ряда областей Украины, в частности в Сумскую, а также Черниговскую и Киевскую. Весной украинские военные выбили захватчиков из этих северных регионов. Осенью ВСУ освободили от оккупантов почти всю территорию Харьковской области.

После деоккупации россияне регулярно обстреливают Сумщину со своей территории. В частности, 17 ноября агрессор семь раз обстрелял приграничье области из гранатометов, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". А 14 ноября оккупанты накрыли Сумщину огнем из САУ. Всего оккупанты выпустили по населенным пунктам области почти 150 снарядов.

По словам Дмитрия Живицкого, в ближайшие две недели нет угрозы прорыва границы Украины российскими войсками со стороны Сумской области. Он подчеркнул, что граница находится под контролем, и ежедневно проводятся мероприятия по инженерному обеспечению обороны границы.

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