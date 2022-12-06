В школе под Краматорском был развернут один из Пунктов несокрушимости". А на Сумщине россияне ранили дедушку.

Российские захватчики сегодня вечером нанесли ракетный удар по школе в Малотарановке под Краматорском, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Здание существенно повреждено, но выстояло. Точные последствия удара еще устанавливаем", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что было выпущено три ракеты". Также отмечается, что в школе был развернут один из "Пунктов несокрушимости".

В то же время, в Краматорском городском совете сообщили, что по городу ударили 4 ракеты.

"Повреждены 39 частных домов, учебное заведение и промзона. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Обстрел россиянами Сумщины из "Градов"

Также сегодня россияне обстреляли из "Градов" Эсманьскую громаду в Сумской области, в результате чего один человек получил ранения.

По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, российский агрессор выпустил 20 снарядов прямо по населенному пункту. Значительные повреждения получили три частных дома местных жителей, в одном доме произошел пожар.

"Россияне ранили дедушку - 69-летний мужчина оказался на улице во время вражеского обстрела. У него рваная рана щеки. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь", - отметил Живицкий.

Война в Украине - последние новости

Напомним, в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 6 декабря сообщалось, что российские оккупанты нанесли ракетные удары и обстреляли из РСЗО населенные пункты и позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения. В частности, в течение суток от ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области.

В свою очередь, Силы обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов противника. Также авиация ВСУ в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Генштаб также сообщил, что россияне несут потери. В частности, 4 декабря в Запорожской области в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника различного типа, около 70 оккупантов получили ранения.

В целом известно, что за последние сутки, 5 декабря, ВСУ ликвидировали 510 российских оккупантов. Таким образом, общие потери армии России в Украине с 24 февраля достигли уже примерно 92,2 тысячи человек.

Вас также могут заинтересовать новости: