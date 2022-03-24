Полномасштабная война в Украине, которую развязал Путин, продолжается. На Луганщине оккупанты применили фосфорные бомбы. Враг продолжает обстреливать города, есть погибшие и раненые.
Об этом в Telegram сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
В ночь на 24 марта оккупанты били по Луганщине ракетными ударами и фосфорными бомбардировками. Уже известно о четырех погибших, также россияне повредили и полностью разрушили немало домов.
"За сутки в области повреждено или полностью разрушено 31 объект, из которых 23 дома. А именно, 10 многоэтажек и 13 частных. Было охвачено пламенем 16 из них", - рассказал Гайдай.
От обстрелов страдают жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. Особенно тяжелая ситуация в Рубежном. Там бои продолжаются прямо посреди города.
"По подтвержденной информации, известно о четырех погибших, двое из которых дети, и шестеро раненых. У русских наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация РФ начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше.",- добавил Гайдай.
По состоянию на сегодня, 24 марта, на Луганщине обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине по мирным районам работает вражеская авиация, однако, по словам Гайдая, линия обороны неизменна.