В частности, в марте трое гражданин Украины добровольно вступили на посты глав так называемых "Сватовской, Белокуракинской и Троицкой райгосадминистраций ЛНР".

На Луганщине начаты уголовные производства по фактам сотрудничества граждан с оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в марте трое гражданин Украины добровольно вступили на посты глав так называемых "Сватовской, Белокуракинской и Троицкой райгосадминистраций ЛНР". Сейчас они выполняют организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Кроме того, жители пгт Марковка Старобельского района Луганской области путем сотрудничества с захватчиками осуществляют установление и утверждение временной оккупации поселка.

Отмечается, что сейчас семеро граждан Украины добровольно заняли должности в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Марківщини – так называемой "Администрации Марковского района ЛНР".

В связи с этим зарегистрированы уголовные производства по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе ВСУ отчитались о ситуацию в Украине на 28-е сутки российского вторжения.

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