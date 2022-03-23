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На Луганщине линия обороны остается неизменной, однако по мирным районам работает вражеская авиация.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Линия обороны неизменна. По мирным работает российская авиация", - отметил он.

Гайдай подчеркнул, что "подкрепление в пути". Кроме того, по его данным, сегодня из Луганщины удалось эвакуировать около 700 человек и завезти в громады 60 тонн гумпомощи.

"Относительный" режим тишины "позволил эвакуировать около 700 жителей области и завезти в общины 60 тонн гуманитарной помощи", - отметил Гайдай.

По словам Гайдая, "за день-два" местная власть попытается вновь договориться о гумкоридор, который сейчас крайне важно организовать для Рубежного, Попасной и Горной общины.

Он отметил, что к развозке гумпомощи приобщают максимальное количество структур.

"В Северодонецке плюс один автобус для эвакуации, а гумштабов в ваших городах станет больше", - рассказал председатель ОВА.

Напомним, по данным Гайдая, оккупанты обстреливают Луганскую область из всех возможных калибров.

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