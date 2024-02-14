Трое убых и много раненых, среди них дети.

В результате массированной атаки российскими оккупантами по Селидово (Донецкая область) три человека погибли, а 12 получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в ночь на 14 февраля войска РФ совершили массированную ракетную атаку на г. Селидово. "В 23:30 оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому, в результате чего разрушен целый подъезд. Ранений различной степени тяжести получили 5 человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также получил телесные повреждения 52 - летний мужчина, который проходил мимо многоэтажки", - сказано в сообщении.

Пострадавшие с минно-взрывными травмами, переломами позвоночника, ушибами, осколочными ранениями доставлены в больницу.

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А уже в час ночи Россия обстреляла медицинское учреждение. "От попадания средств поражения погибли трое гражданских – 38-летняя женщина, которая находилась в больнице на хранении беременности, и 36-летняя мать с сыном 9 лет", - отмечают в прокуратуре.

Также получили травмы 6 пациентов-самому старшему - 76 лет, самой младшей крохе завтра должно исполниться 6 месяцев.

В результате вражеских ударов повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили. Сейчас на местах продолжают работать правоохранители.

В прокуратуре отмечают, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Россия дважды ударила по Селидово - детали

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области, в частности, и Селидово. Ночью во вторник, 13 февраля , российские оккупационные войска обстреляли город Селидово, под завалами разрушенного дома ищут людей.

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что захватчики попали в пятиэтажку, полностью разрушены 12 квартир в одном из подъездов, а также в больницу.

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