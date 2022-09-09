Это, вероятнее всего, просто демонстрация "поддержки" для российского зрителя.

Видео колонны техники на якобы Харьковском направлении, обнародованные сегодня Минобороны РФ, является обычной имиджево-информационной кампанией России на фоне контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУ разведки Андрей Юсов.

"Сегодня мы видели колонны техники врага, которые двигались на спасение отступающим войскам противника на Харьковщине. Но это скорее реагирование на действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает", – сказал он. Видео дня

Юсов пояснил, что ролики сегодня "решают вопрос прежде всего имиджево-информационное": "Действительно, так долго рассказывать о неудачах украинской армии и об отсутствии серьезного контрнаступления и получать такой серьезный удар – надо исправлять имиджевые потери".

"Эти колонны, которые мы видели, - это, прежде всего, то, что мы их видим медийно. Это же не тайное передвижение, это, как на параде, нам показывают, что движется российская техника", – отметил представитель разведки.

Он добавил, что это, вероятнее всего, просто демонстрация "поддержки" для российского зрителя.

"Путин пытается спасти реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Но украинские силы доказали, что нет – (россияне) не контролируют ситуацию. Мы не будем анонсировать населенные пункты, но точно Украина на этом не будет останавливаться", – ответил Юсов.

Сегодня днем МО РФ опубликовал серию роликов передвижения колонны тяжелой техники россиян, которые якобы отправились на "подкрепление" к разбитым войскам оккупантов на Харьковском направлении.

После потери Россией Балаклеи рашистские пропагандисты начали публично требовать от командования ввести на территорию Украины "резервы".

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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