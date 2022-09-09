Жданов отметил, что на сегодня темп наступления ВСУ намного превышает темпы наступления, которые показывала РФ.

Силы обороны Украины ведут успешные контрнаступления на Харьковском направлении. Благодаря уверенным и слаженным действиям ВСУ при поддержке местного населения наши войска продвинулись практически на 50 км за три дня.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в YouTube, анализируя ситуацию на фронте.

"День контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении можно считать началом переломного момента и переходом войны в третью стадию - стадию контрнаступательных действий ВСУ. Это будет не так быстро, как нам хочется, постепенно. Но сам факт: мы уже начали решать вопросы по разгрому российских войск и освобождению нашей территории. До этого у нас был этап позиционной войны: все лето мы провели на этой стадии, даже немного отступали", - отметил он.

Жданов отметил, что на сегодня темп наступления ВСУ намного превышает темпы наступления, которые показывала РФ, особенно на втором этапе войны, именно позиционной войны - на протяжении лета.

"Напомню, что за 35 суток на Бахмутском направлении российские войска продвинулись на 10 км (это было в июле, по оценкам Американского института изучения войны). Мы за три дня прошли 50 км. Плацдарм расширяется. Мы практически дошли - есть фото, но нет официального подтверждения со стороны Генштаба - к городу Купянск и наши войска находятся на объездной дороге. На сегодня ISW высказал мнение, что ВСУ могут до конца недели или в ближайшие 72 часа могут освободить Купянск. Сейчас город находится под полным огневым контролем украинских войск", - говорит эксперт.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что группировку российских войск в районе Изюма - она оценивается примерно в 10 тысяч военнослужащих - можно считать в оперативном окружении ВСУ.

"Но российское командование подтягивает резервы. Сейчас есть информация, что со всех сторон, все что можно подтянуть, стягивается на Слобожанское направление в районе Купянска, чтобы остановить или хотя бы как-то выровнять ситуацию по продвижению ВСУ", - предупреждает Жданов.

Напомним, в свежей сводке от Генштаба присутствовали сведения об успехах украинских защитников на Харьковщине. Они отодвинули врага на 50 километров, а вчера наши воины отчитались о взятии под контроль Балаклеи.

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