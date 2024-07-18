Россияне 'стирают' элитную морскую пехоту: офицер о ситуации на Харьковском направлении

Майор Нацгвардии рассказал, что российские войска на Харьковском направлении "стирают" одно из элитных подразделений вооруженных сил - морскую пехоту.

На Харьковщине в секторе обороны бригады "Рубеж" противник остановился на некоторое время в ожидании подкрепления, ведь россиянам сильно "надавали по шее" и сейчас они оправляются и подтягивают резервы.

Об оперативной ситуации в районе обороны бригады "Рубеж" на Харьковском направлении рассказал офицер секции планирования, майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко в эфире телемарафона.

"На данный момент в районе обороны бригады "Рубеж" противник остановился на некоторое время, потому что они ожидают свое подкрепление. Поскольку Силы обороны Украины нанесли очень большие потери штурмующим подразделениям противника и они на такое даже не рассчитывали - думали это будет блицкриг. Но наши мужественные защитники отбили наступление противника, сильно "надавали по шее" и сейчас они оправляются и подтягивают резервы", - акцентировал Кожубенко.

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Офицер добавил, что российские войска на Харьковском направлении "стирают" одно из элитных подразделений вооруженных сил террористической страны - морскую пехоту.

"Они подтягивают резервы даже с другого континента своей страны, так сказать. Из-за этого они сейчас не ведут боевые действия. Но, в дальнейшем ожидается наращивание интенсивности штурмовых действий противника. Мы также готовимся к тому, что противник будет возобновлять наступательные операции",- подчеркнул он.

По мнению военного, в начале операции на Харьковском направлении намерение россиян больше выглядело как для растяжения сил украинских подразделений. Но сейчас он не видит логики для РФ в том, чтобы продолжать данную наступательную операцию.

"Потому что они несут на данном направлении колоссальные потери. Они уже сравнивают данную операцию с их Авдеевской наступательной операцией, там где они стерли до семи бригад. Так же происходит и здесь", - сказал он.

По его словам, они уже потеряли очень огромное количество штурмового "мяса".

"Единственное, что я вижу, этот царек (Путин-УНИАН) увидел, что они проиграли. И для того, чтобы не ударить лицом в грязь, ему нужна еще одна маленькая победа. Они понимают, что до Харькова не дойдут, но Волчанск - это их основная цель, чтобы показать победу для своих соплеменников", - отметил Кожубенко.

Также офицер рассказал, что на севере Харьковской области враг больше не имеет возможности при любой ситуации отступить на российскую территорию, чтобы перегруппироваться и снова идти в наступление на территорию Украины.

"Потому что мы уже имеем достаточно снарядов на этом направлении и достаточно средств, чтобы бить по их логистическим и тыловым путям. Они также, скорее всего, прекрасно это понимают и именно поэтому они не отходят. Если они начнут отходить, мы просто будем разбивать их колонны на отходе",- добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

По информации Генштаба ВСУ с начала суток на фронте произошло 73 боевых столкновения, наибольшее количество боестолкновений с противником состоялось на Покровском направлении.

На Харьковском направлении в районе Глубокого и Волчанска российские захватчики восемь раз пытались штурмовать оборонительные рубежи украинских защитников, три боевых столкновения продолжаются. Отмечается, что ситуация остается под контролем украинских войск.

Ранее заместитель командира батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ по логистике и материально-техническому обеспечению Олесь Маляревич рассказывал, что на Харьковщине российские оккупанты постоянно проводят перегруппировку с целью восстановления сил, потому что враг постоянно несет большие потери.

По словам президента Украины Владимира Зеленского на Харьковском направлении бойцам ВСУ удалось остановить наступление российской армии, которое началось в мае. Он отметил, что потери врага являются достаточно существенными.

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